Cheongwadae : Séoul et Tokyo coordonnent la tenue d’une nouvelle conférence de leurs chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le torchon continue à brûler entre la Corée du Sud et le Japon. Ceux-ci poursuivent toutefois leurs efforts pour redémarrer leurs relations. Et dans ce cadre, ils cherchent à organiser une rencontre de leurs chefs de la diplomatie, si possible le mois prochain. C’est ce que nous a appris le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication avec les citoyens.Park Soo-hyun a fait cette annonce, invité hier sur le plateau de la chaîne de télévision d’information en continu Yonhap. Il a alors souhaité que le dialogue entre les autorités des deux nations puisse amorcer une amélioration de leurs liens. Et d’évoquer aussi le fait que les entretiens entre le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères et ses homologues japonais et américains ont lieu, à deux ou à trois, dès aujourd’hui.Pourtant, un haut responsable de la Cheongwadae a affirmé que la tenue de la conférence des ministres des Affaires étrangères sud-coréen et nippon n’était pas encore décidée et qu’il faudrait poursuivre les consultations en vue de l’organiser.Le dernier entretien bilatéral de chefs de la diplomatie des deux pays, à Séoul ou à Tokyo, remonte à avril 2018. Il a eu lieu dans la capitale sud-coréenne entre les ministres de l’époque, la sud-Coréenne Kang Kyung-wha et le Japonais Taro Kono.