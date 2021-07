BTS désigné « envoyé spécial pour les générations futures et la culture »

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a été nommé envoyé spécial du président pour les générations futures et la culture.Selon la porte-parole de la Maison bleue, Park Kyung-mi, cette désignation fait partie de la diplomatie publique visant à élargir l’horizon à travers la mobilisation des compétences des habitants, et elle a pour objectif de rehausser l’image du pays actif dans les enjeux mondiaux par le biais de la collaboration avec des experts privés qui se battent pour des causes aux quatre coins du monde.Le septuor dirigé par RM assistera à la 75e édition de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain pour relayer un message de consolation et d’espoir. Il s’investira également dans d’autres missions incitant à la coopération internationale pour relever des défis comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté et les inégalités et le respect de la diversité.Toujours d’après Kim, son nouveau single « Permission to dance » va dans le même sens de la volonté de la Corée du Sud de surmonter la crise du COVID-19 à travers la solidarité dans le monde en ce qu’il fait circuler un message de coexistence harmonieuse entre tous les citoyens du monde. Ce clip qui vient de prendre la tête du Billboard Hot 100 met à l’honneur la langue des signes dans sa chorégraphie.