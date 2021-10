Séoul souhaite conduire la péninsule coréenne vers le dialogue

Photo : YONHAP News

Séoul est confronté à un moment important pour conduire la péninsule coréenne vers le dialogue et l’engagement diplomatique. C’est ce qu’a estimé le ministère de la Réunification, ce matin, dans un rapport déposé aujourd’hui aux élus pour un audit parlementaire annuel, en expliquant que l’incertitude continuait à planer sur les deux Corées et que la fluctuation de la situation allait également en croissant.Dans le détail, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment multiplié les messages à l’égard des Etats-Unis avec des contenus concrets. Au premier semestre, Pyongyang était resté les bras croisés en insistant sur le principe de réciprocité, mais récemment, il envisagerait une action diplomatique en restaurant les canaux de communication intercoréenne.Séoul projette donc de mettre en place un système permettant d’assurer leur discussion sur fond de COVID-19. Si le dialogue reprend, il compte s’entretenir sur la mise en œuvre des accords conclus avec le Nord. Il ne manquera pas d’ailleurs de revenir sur le dynamitage par ce dernier du bureau de liaison intercoréenne à Gaeseong ainsi que le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par son armée.Pourtant, le fait que le royaume ermite ait effectué une série de tirs de missiles en guise du renforcement de sa dissuasion d’autodéfense reste toujours un facteur de tensions.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen prévoit de créer un élan pour renouer le dialogue à travers des projets humanitaires avec les Etats-Unis et la déclaration de fin de la guerre de Corée. Il souhaite également faire des prochains Jeux olympiques d’hiver de Pékin une occasion de relancer le processus de paix dans la péninsule.