Les exportations de véhicules propres sud-coréens résistent à la pénurie de semi-conducteurs

Photo : KBS News

Malgré les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de semi-conducteurs au niveau mondial, les exportations de voitures écologiques des marques sud-coréennes Hyundai et Kia ne cessent d'augmenter pour atteindre 227 768 unités durant les huit premiers mois de l'année. Il s'agit d'une hausse de 35,6 % en glissement annuel.Si cette tendance se maintient, ce chiffre pourrait franchir la barre des 300 000 avant fin décembre, dépassant ainsi la performance de l'an dernier avec 269 874 voitures.A en croire les dernières statistiques de l'Association des constructeurs d'automobiles de Corée (Kama), Hyundai Motor et Kia, les deux principaux constructeurs automobiles du pays du Matin clair, ont écoulé sur les marchés étrangers 127 472 et 100 296 véhicules verts respectivement.Cette belle performance serait due, d'une part, à la hausse des ventes des modèles Santa Fe et Tuscan de Hyundai et Sorento de Kia, trois SUV hybrides rechargeables, et, d’autre part, à l'effet de base suite à la chute des expéditions l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19.Par catégorie, Hyundai Motor et Kia ont exporté 117 483 voitures hybrides, soit un bond de 54,3 % en glissement annuel. Quant aux hybrides rechargeables, dont la Niro ou la Ionic, 24 055 exemplaires ont été écoulés, pour enregistrer une augmentation de 31,3 %.Côté modèles électriques, 85 358 voitures ont été exportées, soit 17,3 % de plus qu’il y a un an, alors que le modèle à pile à combustible à hydrogène Nexo s'est lui vendu à 872 unités, en hausse de 12,5 %.