Présidentielle 2022 : Moon Jae-in reçoit le candidat du Minjoo Lee Jae-myung à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu aujourd’hui Lee Jae-myung, le candidat officiel de son parti, le Minjoo, à la présidentielle de mars 2022.Au cours de leur entretien qui a duré environ 50 minutes, Moon Jae-in l’a félicité pour son investiture et lui a demandé de présenter nombre de bons programmes électoraux. Et d’inviter tous les postulants à la Cheongwadae, majorité et opposition confondues, à se livrer à une compétition cordiale en la matière pour en faire une feuille de route du prochain gouvernement.Le chef de l’Etat a aussi salué celui qui brigue sa succession à la Maison bleue pour sa rencontre dimanche avec l’ex-Premier ministre Lee Nak-yon, son rival malheureux à la primaire de la formation au pouvoir, qui s’est terminée le 10 octobre. Il a alors affirmé qu’il était important de se poser en rassembleur après une concurrence féroce comme c’était le cas en 2017. Moon et Lee Jae-myung s’étaient eux aussi affrontés dans le cadre de la primaire en vue de la présidentielle organisée cette année-là.Dans le même temps, le président sortant a exhorté le désormais ex-gouverneur de la province de Gyeonggi à l’aider jusqu’à la fin de son quinquennat qui expirera en mai prochain.En retour, Lee Jae-myung s’est engagé à continuer de faire de son mieux pour le succès de l’administration Moon qui, selon lui, concrétise bien les valeurs clés du parti que sont l’amélioration de la vie de la population, les réformes et la paix.