Le tribunal rejette la demande de mandat d'arrêt contre le procureur Son Jun-sung

La justice a rejeté hier la demande d’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre du procureur Son Jun-sung. Une requête formulée samedi par le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO).Le magistrat est soupçonné d’avoir abusé de ses fonctions pour inciter l’un de ses anciens collègues devenu ensuite député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, à porter plainte devant le tribunal contre certaines personnalités proches de l’administration de Moon Jae-in.L’intéressé nie les faits qui remontent à avril 2020, peu avant les législatives. Toute la question est de savoir s’il s’agissait d’influencer le scrutin et si Yoon Seok-youl en était tenu au courant ou non.Sachez qu’à l’époque, ce dernier était encore procureur général et avait engagé un bras de fer avec le gouvernement de Moon. Et Son, considéré comme l’un de ses proches, travaillait sous son autorité.L’ex-patron du Parquet est désormais candidat à la primaire du PPP en vue de la prochaine présidentielle. Selon plusieurs sondages, il semble le mieux placé pour cette échéance. Les soupçons qui pèsent sur lui continuent donc à s’imposer dans la campagne.