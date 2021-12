Moon Jae-in : la fin officielle de la guerre de Corée est un premier pas vers la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est exprimé, hier, lors de la visioconférence ministérielle des Nations unies sur les opérations de maintien de la paix (OMP), organisée par le gouvernement de Séoul.Moon Jae-in est alors revenu sur sa proposition de clore officiellement la guerre de Corée de 1950 à 1953. Il a une nouvelle fois affirmé que la déclaration de sa fin était un premier pas vers la paix et la dénucléarisation de la péninsule. Dans la foulée, le chef de l’Etat a exhorté la communauté internationale à «agir dans le même sens pour établir un nouvel ordre de réconciliation et de coopération et pour parvenir à la paix en Asie du Nord-est comme dans le monde ».Le temps presse pour celui qui souhaite concrétiser son initiative avant la fin de son mandat, qui se terminera en mai de l’année prochaine. Mais les nuages s’accumulent, l’administration de Joe Biden, ayant annoncé un boycott diplomatique des JO de Pékin en février prochain. Moon a souhaité qu’à cette occasion, les pays concernés : les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine, se rassemblent pour mettre fin au conflit fratricide.Dans son allocution, le dirigeant sud-coréen a répété que le pays voulait la paix, que son peuple et son gouvernement continuaient à déployer leurs efforts pour priver la péninsule d’armes atomiques et y faire régner un climat serein et pacifiste.L’hôte de la Maison bleue a en même temps reconfirmé que Séoul était candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025. Et de rappeler que le pays du Matin clair compte actuellement environ 600 casques bleus et qu’il est le dixième contributeur au budget des OMP.