Fusée spatiale « Nuri » : l’échec du lancement est l’erreur du réservoir d’oxydant

Photo : YONHAP News

On sait maintenant la cause de l’échec de la première fusée spatiale sud-coréenne Nuri. Lancé le 21 octobre dernier, l’appareil a volé à une altitude cible de 700 km, mais n’a pas réussi à mettre en orbite le satellite factice avant de plonger dans la mer. En cause : le moteur du troisième étage s’est éteint 46 secondes plus tôt que prévu, ce qui a fait perdre la force de propulsion nécessaire. Ce lancement n'a été évalué qu’étant un demi-succès, et le gouvernement et l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari) ont scruté la cause, depuis deux mois à travers un comité dédié.L’origine de l’anomalie résidait dans le réservoir d'oxydant. Sa flottabilité a augmenté sous l’influence du vol spatial, ce qui a permis de détacher le conteneur d'hélium situé à l’intérieur. Ce dernier a ensuite abimé des canalisations, provoquant jusqu’à la fissure du réservoir. L’oxydant a ainsi fui par cette fente, désactivant le moteur du troisième étage.Le Kari a reconnu ne pas avoir pris en compte l’accroissement de la flottabilité en situation du vol lors de la conception du lanceur. Il projette de combler les lacunes en renforçant l’attachement du conteneur d’hélium et la structure du réservoir d’oxydant. L’exécutif compte continuer son défi spatial une fois les erreurs corrigées. Le deuxième lancement de Nuri est prévu en mai prochain.