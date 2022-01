ALE : reprise prochaine des négociations entre Séoul et le Conseil de coopération du Golfe

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont convenus de bientôt reprendre leurs négociations, suspendues depuis 2010, en vue de conclure un accord de libre-échange (ALE).Cette décision a été prise lors d’un entretien entre Moon Jae-in et le secrétaire général de l’organisation, Nayef bin Falah Al-Hajraf. Leur rencontre a eu lieu hier à Riyad, où se trouve le siège du CCG.Les six nations comptent 78 % de l’ensemble des échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et le pays du Matin clair et plus de 60 % des importations de pétrole sud-coréennes.Séoul estime que l’éventuel traité commercial bilatéral permettra d’établir une base de collaboration avec ces pays arabes : le Koweït, les Emirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Oman, non seulement en matière d’industrie manufacturière, mais aussi dans les secteurs comme l’hydrogène, la médecine ou encore la biotechnologie.Lors de son entrevue avec le numéro un du CCG, le président Moon a fait part de ces nouveaux horizons de coopération, allant des sciences à la défense, sans oublier la propriété intellectuelle.A l’issue de ces discussions, le locataire de la Cheongwadae a visité un chantier de construction du métro dans la capitale saoudienne, auquel participent des entreprises sud-coréennes.Moon entame aujourd’hui son voyage en Egypte, dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient. Dans l’après-midi, il sera reçu par le président Abdel Fattah al-Sissi.