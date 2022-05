COVID-19 : l’OMS lance une mise en garde sur la propagation rapide en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’alerter sur un risque d’extension fulgurante de l’épidémie de coronavirus en Corée du Nord.Dans un communiqué publié par sa directrice pour l’Asie du Sud-est, Poonam Khetrapal Singh, l’agence onusienne a fait part de son inquiétude notamment du fait que la vaccination contre le COVID-19 ne soit pas encore ouverte dans le pays communiste. Du coup, elle a déclaré attendre de Pyongyang qu’il lui transmette les informations concernées et qu’elle était prête à lui venir en aide pour intensifier les tests, gérer les patients, et fournir les traitements, entre autres.L’OMS s’est aussi engagée à fournir les vaccins au nord de la péninsule en coopération avec l'Alliance mondiale du vaccin, Gavi, et le dispositif Covax, qui garantit un accès équitable aux antidotes.Pourtant, à ce propos, ces deux organismes ont annoncé qu’à ce stade, il n’y avait pas de sérums alloués au royaume ermite, puisque celui-ci ne les a pas encore demandés. Cela dit, ils sont disposés à collaborer avec ses autorités sanitaires, s’il accepte leur soutien.