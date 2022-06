COVID-19 : début jeudi du dépôt de la demande de compensation des pertes

Photo : YONHAP News

Les petits commerçants qui étaient soumis aux restrictions sanitaires liées au coronavirus entre le 1er janvier et le 31 mars peuvent déposer, dès jeudi, une demande de compensation de leurs pertes. Les moyennes entreprises, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à trois milliards de wons, peuvent faire de même, si la somme des ventes de leurs biens ou leurs services a diminué.Le taux d’indemnisation et le montant plancher seront portés à 100 % et à un million de wons respectivement, contre 90 % et 500 000 wons actuellement.89 % des commerces et entreprises concernés, au nombre de 840 000, font l’objet d’un dédommagement rapide. Et le montant à verser à 630 000 d’entre eux est déjà déterminé. Ceux-ci pourront commencer à déposer leur demande de prestation, dès jeudi en ligne. Le cas échéant, ils pourront le faire en se rendant à la mairie de leur ville, leur arrondissement ou leur commune.