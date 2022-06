Le moral des consommateurs sud-coréens en repli

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs sud-coréens s’est assombri. Selon la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de leur confiance (CCSI) de ce mois-ci a baissé de 6,2 points en glissement mensuel pour atteindre 96,4. C’est la première fois depuis un an et quatre mois que le chiffre est descendu en dessous de 100.Les six catégories qui composent cet indice ont toutes reculé. Notamment, la perception et la perspective sur la conjoncture économique ont dégringolé. Les consommateurs étaient également plus pessimistes sur leurs futures dépenses.En effet, le taux d'inflation prévu pour l’année à venir était de 3,9 %, soit une hausse de 0,6 point. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis dix ans et deux mois.Un responsable de la BOK a expliqué que la flambée des cours du baril et de l’alimentation à l’échelle mondiale, la perturbation des chaînes d’approvisionnement ainsi que l'augmentation des coûts de la vie avaient contribué à ce résultat.Quant au taux ressenti de hausse des prix de ces douze derniers mois, il a progressé de 0,6 point pour s’élever à 4 %, un niveau sans précédent depuis le début de l’établissement de ces statistiques. La perspective sur le taux d’intérêt a également atteint son plus haut avec 149, en raison de l’élévation des taux directeurs aux Etats-Unis et de la possibilité d’un nouvel accroissement de celui de la banque centrale sud-coréenne.Enfin, l’indice sur les prix des logements a régressé de 13 points pour s’établir à 98, notamment du fait de la baisse des cours des appartements en général et de la montée du taux d’intérêt des prêts bancaires.