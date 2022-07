Parlement : la reprise des travaux toujours entre incertitude et tension

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a finalement élu hier son président et ses deux vice-présidents pour la seconde moitié de la législature qui s’étend jusqu’à 2024, et ce 36 jours après le départ de leurs prédécesseurs.Ce retard est dû à un bras de fer extrême entre la première force de l’Hémicycle, le Minjoo, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. A l’origine de cette épreuve de force : la bataille pour occuper les fonctions essentielles, en particulier celles de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques, ainsi que la création d’une commission ad hoc chargée de se pencher sur les mesures destinées à achever les réformes du Parquet, dirigées par le Minjoo.Mais après maintes tractations, les camps rivaux sont parvenus hier in extremis à un accord pour élire le nouvel occupant du perchoir, une entente qu’ils ont tous deux qualifiée de concession.Dans sa prise de parole après son élection, le nouveau patron du Parlement Kim Jin-pyo a exhorté tous les mouvements représentés dans l’Hémicycle à coopérer pour normaliser rapidement les travaux parlementaires.Cela dit, il semble toujours laborieux de répartir les présidences des commissions permanentes. Sans oublier le lancement de la dite commission spéciale.C’est dans ce contexte que les élus ont jusqu’à ce vendredi pour faire parvenir au chef de l’Etat le rapport des résultats de leur audition de confirmation de Kim Joo-hyeon, proposé le 7 juin à la tête de la FSC, la Commission des services financiers, qui est le régulateur financier.