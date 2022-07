COVID-19 : 39 196 nouveaux cas, le gouvernement se prépare à une nouvelle vague épidémique

Photo : YONHAP News

L'épidémie de coronavirus se poursuit sérieusement en Corée du Sud. En effet, le pays du Matin clair a recensé ces dernières 24 heures 39 196 nouvelles contaminations dont 338 importées. Le nombre de cas graves s’élève à 69, soit deux de plus qu'hier. 16 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte le nombre total des morts à 24 696. Le taux de létalité est toujours à 0,13 %.Face à cette recrudescence, le gouvernement a tenu une réunion avec les représentants des 45 principaux hôpitaux du pays pour vérifier la bonne gestion des lits destinés aux contaminés, pour anticiper les 200 000 contaminations quotidiennes.Côté vaccin, les sérums de SKYCovione, le premier vaccin anti-COVID-19 sud-coréen, développé par l’entreprise SK Bioscience, vont être distribués sur le marché. En effet, l’exécutif a signé en mars dernier le contrat de pré-achat de 10 millions de doses. Un planning de vaccination sera établi à l’issue des consultations au sein du Comité d’experts sur la vaccination.Dans ce contexte, le président de la République Yoon Suk-yeol a reçu hier sa quatrième dose, avant d'appeler ses concitoyens à participer plus activement à la campagne de vaccination. En effet, le gouvernement a décidé d'élargir l'accès à la 4e injection du vaccin aux 50 ans et plus ainsi qu'aux individus souffrant de maladies sous-jacentes âgés de plus de 18 ans. Le chef de l’Etat a également promis d'assurer une quantité suffisante de traitements.Par ailleurs, dès aujourd'hui, toute personne arrivant de l'étranger peut enregistrer le résultat de son test PCR, dans le système « Q-code », un programme de gestion des informations liées au contrôle sanitaire. A noter qu’à partir du 25 juillet, le test PCR devra être effectué sous 24 heures après avoir atterri sur le sol sud-coréen, alors qu’actuellement trois jours sont donnés.