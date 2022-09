Han-Kishida : Séoul plaide pour l’amélioration des relations bilatérales

Photo : YONHAP News

Les Premiers ministres sud-coréen et japonais se sont entretenus, ce matin, à Tokyo en marge des funérailles de l’ex-chef du gouvernement nippon Shinzo Abe.A cette occasion, Han Duck-soo a affirmé que l’amélioration des relations Séoul-Tokyo correspondaient aux intérêts communs des deux pays voisins en soulignant qu’ils partageaient des valeurs identiques telles que la démocratie et l’économie de marché.Han a également rappelé que l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration en mai dernier en Corée du Sud constitue un nouveau tournant pour les liens bilatéraux.Enfin, le chef du gouvernement sud-coréen a exprimé ses condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre nippon, assassiné en juillet.De son côté, le successeur d'Abe, Fumio Kishida, a remercié la délégation sud-coréenne et le président Yoon Suk-yeol pour les mots de réconfort.