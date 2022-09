Le ministère de l'Industrie dévoile ses stratégies pour augmenter la part de marché de véhicules électriques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage d'augmenter la part de marché mondial de ses véhicules électriques jusqu'à 12 % d'ici 2030, contre 5 % actuellement.A cet effet, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a organisé hier une table ronde pour annoncer les stratégies de développement pour ce secteur.Le ministère a ainsi défini plusieurs objectifs : la production entièrement locale des logiciels clé destinés à ce type de véhicules d'ici 2026, la formation de 30 000 experts en voitures de la génération future, dont 10 000 comme main-d’œuvre dans la convergence entre logiciel et matériel.Pour prévenir d'éventuelle crise d'approvisionnement, la mise au point de technologies 100 % sud-coréennes sera fortement encouragée, en matière de pièces et de composants. La gestion de fourniture des matériaux tels que le faisceau de câbles et l'aimant aux terres rares, sera elle aussi renforcée. Et le gouvernement élargira leurs réserves et recherchera de nouveaux fournisseurs auprès des entreprises de petite et moyenne tailles.La déréglementation et les mesures fiscales seront également promises pour soutenir les constructeurs automobiles qui mènent le projet d'investissements de 95 000 milliards de wons, soit environ 68,3 milliards d'euros.Selon le ministre Lee Chang-yang, toutes ces stratégies constituent les principes directeurs du développement du secteur. Et d'ajouter qu'il est temps de renforcer le partenariat public-privé pour développer davantage les véhicules électriques sud-coréens, qui connaissent actuellement de nombreuses difficultés dont notamment la loi anti-inflationniste américaine.