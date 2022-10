Pyongyang poursuit ses provocations en tirant deux nouveaux missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé, ce matin entre 6h45 et 7h03, deux missiles balistiques de courte portée depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces derniers auraient parcouru environ 350 km à une altitude maximale de 30 km et une vitesse de Mach 6. Les autorités militaires sont en train d’analyser la nature, l'altitude tout comme la distance parcourue exactes de ces engins.La radio-télévision publique japonaise, la NHK, a pour sa part rapporté que deux projectiles, présumés être des missiles balistiques, ont été tirés vers 6h47 et 7h01.Notons qu’il s’agit de la quatrième provocation militaire du régime de Kim Jong-un en une semaine. La première, rappelons-le, remonte à dimanche matin. La suivante, mercredi en fin de journée et la troisième, jeudi soir. Et il s’agit également de son 20e tir depuis le début de l’année et son huitième après l’arrivée au pouvoir du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, en mai.La nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord a eu lieu au lendemain des exercices anti-sous-marins de la Marine sud-coréenne, celle des Etats-Unis et de la force maritime d’autodéfense japonaise. Ces manœuvres, menées à plus de 150 km des îlots Dokdo, consistaient à détecter et tracer le sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Annapolis de classe Los Angeles, qui a joué le rôle d'un submersible nord-coréen doté d'un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS).Quant aux deux précédentes bravades, elles ont été menées alors que Séoul et Washington effectuaient de lundi à jeudi, leurs premiers exercices navals combinés en cinq ans dans la mer de l’Est. Rappelons aussi que la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, avait effectué une visite de la DMZ, lors de son déplacement éclair, avant hier, dans le sud de la péninsule.Aujourd’hui, la Corée du Sud célèbre la 74e Journée de l’armée. Tout en restant sur le qui-vive afin de réagir à d’éventuelles provocations supplémentaires du Nord, une cérémonie doit être organisée au quartier général de Gyeryongdae, dans la province de Chungcheong du Sud. Le chef de l’Etat y est attendu pour prononcer un discours.