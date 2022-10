Les collectivités locales se préparent aux épizooties à l’approche de l’hiver

Photo : YONHAP News

Les collectivités locales sont placées en vigilance d’ampleur exceptionnelle à l’approche de l’hiver, la saison où les épizooties comme la peste porcine africaine (PPA), la grippe aviaire ou encore la fièvre aphteuse sont plus généralement observées. Elles ont alors décidé de redoubler d’efforts pour lutter contre ces maladies virales jusqu’à février prochain.Cette année, nombre de cas de PPA, qui touche les porcs et les sangliers, ont été détectés, dont quatre en septembre dans les provinces de Gangwon et de Gyeonggi. Ce qui est inquiétant, c’est qu’il n'existe ni vaccin ni traitement. Et la maladie se répand dans plusieurs régions du pays.Et la grippe aviaire menace notamment les oiseaux migrateurs qui viennent fuir le froid dans les régions proches de la mer Jaune et par conséquent leurs fermiers. En 2021, 47 cas d’infection ont été confirmés dans tout le pays, causant des pertes de plus de 36 milliards de wons, l’équivalent de 25,8 millions d’euros.Heureusement, les dommages occasionnés par la fièvre aphteuse ont sensiblement diminué après la vaccination contre cette maladie animale. Cependant, la vigilance est toujours de mise en hiver.