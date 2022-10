Bourse MacArthur : 3 Américains d’origine coréenne parmi les 25 lauréats de l’année

Photo : YONHAP News

La fondation américaine MacArthur, basée à Chicago, a dévoilé hier les noms des 25 talents qu’elle récompense cette année. Parmi ces « fellows MacArthur », comme elle appelle les bénéficiaires de cette « bourse des génies » figurent trois Américains d’origine coréenne : Huh June, Choi Yejin et Monica Kim.Huh, professeur à l'université de Princeton, a déjà reçu en juillet la médaille Fields, la plus prestigieuse distinction en mathématiques, attribuée par l'Union mathématique internationale à des lauréats âgés de moins de 40 ans.Choi, qui enseigne à l’université de Washington, est une spécialiste en informatique. Selon la fondation, ses études permettent à l’intelligence artificielle de comprendre, de façon plus approfondie, le langage humain.Et quant à Monica Kim, elle a été récompensée pour avoir présenté une nouvelle perception de la politique étrangère des Etats-Unis sur fond de décolonisation lors de la fin de la Seconde guerre mondiale. Pour cette professeure de l’université du Wisconsin, les Américains ont commencé à intervenir sérieusement dans les Etats et territoires en conflit du monde entier, après leur participation à la guerre de Corée.La bourse MacArthur fête cette année ses 41 ans. Sa fondation verse 800 000 dollars sur une période de cinq ans aux lauréats d’horizons différents et ayant une aptitude remarquable dans leur domaine.