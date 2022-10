Le Festival du film coréen à Paris, c’est parti !

Photo : YONHAP News

Le 17e Festival du film coréen à Paris lève le rideau aujourd’hui au Publicis Cinémas, sur l’avenue des Champs-Elysées. Un total de 68 films, soit 26 longs et 42 courts métrages, seront projetés jusqu’au 1er novembre.La comédie musicale « Life Is Beautiful », réalisée par Choi Kook-hee, rencontrera d’abord les cinéphiles lors de la cérémonie d’ouverture. « Heaven : To the Land of Happiness » d’Im Sang-soo a été pour sa part sélectionné comme la pièce de clôture. Choi Min-sik, connu pour son rôle dans « Old Boy » de Park Chan-wook, et Park Hae-il, qui est apparu dans « Decision to Leave », lauréat du prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022, jouent les rôles principaux dans le film.Les 200 tickets pour ces deux œuvres ont tous été vendus le jour de l’ouverture de la billetterie. Les 200 autres seront écoulés sur place.Le film catastrophe « Défense d’atterrir » de Han Jae-rim et « Hunt », réalisé par l’acteur star Lee Jung-jae, tous deux invités sur la Croisette cette année, seront également présentés au public français.Par ailleurs, des sessions de rencontre avec des réalisateurs seront de nouveau organisées dans le cadre du festival, après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19.