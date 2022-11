Tir d'ICBM : la chef de la diplomatie nord-coréenne reproche au patron de l’Onu sa condamnation

Photo : YONHAP News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a critiqué le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, « pour avoir pris le parti de Washington » à propos du dernier lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang.L'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a publié ce matin la déclaration de Choe, dans laquelle elle regrette les « attitudes déplorables » du patron de l'Onu dans ses commentaires à la suite du tir de vendredi dernier.La chef de la diplomatie nord-coréenne a critiqué Guterres pour s'être opposé à ce qu'elle prétend être l'exercice légal et légitime du droit à l'autodéfense. Cette prise de position renforce son sentiment que le secrétaire général de l'ONU réagit comme un fonctionnaire de la Maison blanche ou du département d'Etat américain en raison de son manque « d'impartialité, d'objectivité et d'équité ».La diplomate a avancé que Pyongyang avait été provoqué par les récentes manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines et par le déploiement de moyens stratégiques par les Etats-Unis dans la péninsule coréenne.Pour rappel, le chef des Nations unies a fermement condamné le tir d'un Hwasong-17 par le régime de Kim Jong-un, deux semaines seulement après le lancement raté du 3 novembre.