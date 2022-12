Le sommet Séoul-Hanoï se tient cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc se tiendra cet après-midi à Séoul. Ce dernier est en visite d'Etat en Corée du Sud pour trois jours depuis hier.Après la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants vont participer à une réunion en petit comité, un tête-à-tête, une conférence de presse, puis un dîner.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré le 1er décembre que les deux hommes discuteraient de la coopération bilatérale dans la politique, la sécurité, l’économie, l’éducation et les défis internationaux.Selon la présidence sud-coréenne, le Vietnam constitue un partenaire clef dans la stratégie du gouvernement sud-coréen pour l'Indopacifique et l’Initiative de solidarité Corée du Sud-Asean (KASI). Ces échanges seront donc une occasion de développer les liens inclusifs et stratégiques des deux nations.De plus, cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Hanoï.