Début aujourd’hui de la grève générale de la KCTU

Photo : YONHAP News

Comme elle s’y était engagée, la KCTU a entamé aujourd’hui une grève générale et un combat dit total dans 15 villes du pays. La première centrale syndicale de Corée du Sud a lancé ce nouveau mouvement social afin de soutenir l’action collective des routiers, qui se poursuit depuis le 24 novembre.La confédération a reproché au gouvernement de non seulement émettre son ordre de retour au travail aux transporteurs du ciment en grève, mais aussi de demander à l’autorité de supervision de la concurrence (KFTC) d’effectuer une enquête sur place dans un but de « neutraliser » la mobilisation.Sa branche du secteur tertiaire a tenu aujourd’hui une conférence de presse pour se mettre elle aussi en grève dès le 12 décembre, en signe de solidarité avec les camionneurs de fret. Elle a annoncé que quelque 1 500 membres, dont ceux du syndicat des livreurs de colis, y prendront part.Idem pour le syndicat du BTP, affilié lui aussi à la KCTU. Certains membres de celui-ci ont déjà commencé à débrayer hier.L’impact de cette nouvelle mobilisation pourrait cependant être limité, la participation de deux syndicats géants, ceux du constructeur naval Daewoo et de l’aciérie de Hyundai étant encore incertaine. Leurs négociations salariales sont toujours en cours.Par ailleurs, les pertes causées par le mouvement des routiers sont estimées, à ce jour, à quelque 3 500 milliards de wons, soit environ 2,5 milliards d’euros, dans cinq catégories d’industries : la sidérurgie, la pétrochimie, la raffinerie, la cimenterie et l’automobile. Conséquences : les deux premières filières envisagent de réduire leur production à partir de cette semaine, faute d’espace disponible. Et jusqu’à aujourd’hui, 85 stations-service à travers le pays sont à sec. Néanmoins, dans les 12 principaux ports du territoire, les entrées et les sorties des containers se déroulent normalement dans la nuit. Et la quantité du ciment transporté retrouve son niveau d’avant à plus de 80 %.