Le président de la République reçoit le secrétaire américain à la Défense

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu, hier, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, en visite à Séoul.A cette occasion, le président Yoon a appelé Washington à s'engager dans une dissuasion « efficace et solide » afin de faire face aux menaces nucléaires croissantes de Pyongyang qui inquiètent ses compatriotes. D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, le numéro un sud-coréen a aussi souligné la nécessité d'organiser des exercices conjoints Corée-USA pour la défense de la péninsule coréenne, de manière opérationnelle, et ce compte tenu de l'évolution de l'environnement sécuritaire.Son interlocuteur a, pour sa part, déclaré que l'alliance sud-coréano-américaine est un axe de la sécurité de l'Asie du Nord-est et qu'elle est plus forte que jamais.Austin est arrivé lundi après-midi au pays du Matin clair dans le cadre de sa tournée régionale qui comprend également un déplacement aux Philippines. Plus tôt dans la journée, il s'était entretenu avec le ministre de la Défense Lee Jong-sup.