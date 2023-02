BOK : le dernier relèvement des taux de la Fed correspond aux attentes des marchés

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé que la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) d’un quart de point correspondait aux attentes des marchés. Elle n’a pourtant pas exclu la possibilité que leur volatilité s’intensifie.La banque centrale sud-coréenne a livré une telle analyse lors d’une réunion tenue aujourd’hui, au cours de laquelle elle a passé en revue l’impact du relèvement des taux américains sur les marchés financiers domestiques et internationaux.Le numéro deux de l’institution, qui a présidé la conférence, a alors rappelé les propos tenus par le patron de la Fed, après l’annonce de l’augmentation des taux de référence. Jerome Powell a anticipé « plusieurs hausses supplémentaires », mais sa remarque a été perçue plutôt comme étant favorable pour un desserrement de la politique monétaire actuelle. Cela a alors entraîné le bond des bourses.Lee Seung-heon a cependant insisté sur la nécessité de continuer à serrer la vis monétaire pour le moment, étant donné que l’incertitude persiste, en raison notamment de la contraction des liquidités ou encore du changement des politiques des banques centrales européenne et japonaise.Le haut responsable de la BOK s’est alors engagé à prendre des mesures, préventives et actives si nécessaire, face à l’éventuel élargissement de la volatilité des marchés.Sachez que les taux de la Fed se situent dorénavant dans une fourchette de 4,5 à 4,75 %. Leur écart avec ceux de la BOK s’est maintenant creusé pour atteindre 1 à 1,25 point. De quoi inquiéter celle-ci, qui doit décider d’augmenter ou non les siens le 23 février.