COVID-19 : fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun lundi prochain

Photo : YONHAP News

Le port obligatoire du masque dans les transports publics sera levé lundi prochain en Corée du Sud, après deux ans et cinq mois de restrictions.Les autorités sanitaires ont expliqué que les nombres quotidiens de nouveaux cas et de patients hospitalisés en soins intensifs avaient baissé respectivement de 38 et 55 %. Avant d’ajouter qu’aucun nouveau variant n’a été signalé. Elles recommandent toutefois aux utilisateurs des transports en commun pendant les heures de pointe, aux personnes à haut risque et à celles ayant des symptômes de rester masqués. Ainsi, l’obligation de port du masque deviendra seulement une recommandation.Le gouvernement a décidé également de supprimer l’obligation de porter le masque dans les pharmacies situées au sein de grands établissements, tels que les grandes surfaces et les gares. Les autres pharmacies seront toujours soumises à cette mesure. Il en est de même pour les structures de soins et à haut risque de transmission du COVID-19.Par ailleurs, les transferts en ferry entre la Corée du Sud et la Chine reprendront progressivement dès lundi prochain.Le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a fait savoir que les mesures sanitaires restantes seraient modifiées l’une après l’autre. Son plan d’ajustement sera annoncé à la fin du mois de mars.Côté bilan. Un total de 11 899 nouvelles contaminations ont été recensées au cours de ces dernières 24 heures au pays du Matin clair. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s’est élevé à 147. Et dix décès supplémentaires ont été enregistrés.