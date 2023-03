Philip Goldberg salue les efforts de Séoul pour réchauffer ses relations avec Tokyo

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul a salué les efforts de l’administration de Yoon Suk-yeol pour retisser les relations et la coopération avec le Japon. Philip Goldberg en a fait part dans son intervention devant les participants d’un forum organisé aujourd’hui par la Fondation de l’alliance Corée du Sud-Etats-Unis.Pour le représentant américain, la collaboration à trois entre les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie est le facteur clé non seulement pour assurer la paix et la sécurité dans la région indopacifique, mais également pour faire face aux menaces de Pyongyang. Plusieurs mesures prises ou devant l’être par le président sud-coréen en vue d’accélérer la réconciliation avec l’archipel doivent donc être hautement appréciées.Le diplomate a poursuivi en indiquant que le récent sommet entre Yoon et Fumio Kishida aiderait à relancer aussi la coopération entre leurs pays et les Etats-Unis. Il s’est toutefois déclaré conscient du passé douloureux que les Coréens avaient vécu, tout en préconisant d’aller vers l’avenir.L’ambassadeur ukrainien en Corée du Sud a quant à lui adressé un message vidéo au forum. Dmytro Ponomarenko en a profité pour appeler à nouveau le gouvernement de Séoul à fournir à son pays des armes létales.