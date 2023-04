Adoption en conseil des ministres du projet de loi spécial visant à créer une agence spatiale en 2023

Photo : YONHAP News

Le projet de loi spécial sur la création en 2023 d’une agence spatiale sur le modèle de la NASA américaine a été entériné aujourd’hui en conseil des ministres. Il doit bientôt être soumis à l’approbation du Parlement.Le mois dernier, le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation avait d’ores et déjà notifié son adoption. Puis, il a peaufiné le texte initial en y reflétant les opinions de la population.Le nouveau texte fait état clairement des mesures nécessaires pour faire de la future agence une administration nationale, ainsi que de l’enjeu de son lancement. Il s’agit plus précisément de s’assurer les technologies aérospatiales, de promouvoir les industries, et de réaliser de manière efficace les projets ou les politiques visant à protéger la vie des citoyens contre les risques inhérents à l’espace.La législation stipule également que l’agence, avant même sa création officielle, pourra recruter ses effectifs et que la Commission spatiale nationale, dirigée actuellement par le Premier ministre, le sera dorénavant par le chef de l’Etat. Pour ce faire, le texte préconise la révision de la loi pour la promotion du développement spatial, actuellement en vigueur.