Le mois de mars le plus chaud jamais enregistré depuis 51 ans

Mars 2023 a été le mois de mars le plus chaud jamais observé depuis 51 ans en Corée du Sud. Selon Météo-Corée, la température moyenne du pays du Matin clair s’est établie à 9,4 degrés, le niveau le plus élevé depuis 1973, le début des statistiques. Elle était 3,3 degrés plus importante que la moyenne entre 1991 et 2020.La durée d’ensoleillement, le mois dernier, était la cinquième plus longue dans l’Histoire avec 237,7 heures, soit 34,6 heures de plus que les années précédentes. Entre le 7 et le 11, l’air chaud provenait du continent chinois et la température est montée jusqu’à des valeurs recensées normalement fin avril. Les 22 et 31, le mercure a battu des records dans plusieurs villes centrales et méridionales.Face à cet adoucissement du climat, les fleurs ont éclos plus tôt que prévu. A Séoul, les fleurs d'azalée et de forsythias sont apparues respectivement le 19 et le 22 mars, soit neuf et six jours plus tôt. Quant aux cerisiers, ils ont fleuri le 25, à savoir deux semaines en avance par rapport à d’habitude.Par ailleurs, la pluie n’était pas au rendez-vous en ce troisième mois de l’année. Les précipitations n’étaient que de 28,7 mm sur tout le territoire. Elles ne représentent que la moitié du volume des années précédentes. Le nombre de jours de précipitations était le plus faible de l’Histoire, avec 3,6, soit 4,3 jours de moins que la moyenne.