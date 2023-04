Nuri : le ministre des Sciences supervise les préparatifs du 3e lancement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait effectuer le troisième lancement de sa première fusée spatiale de conception nationale KSLV-II, mieux connue sous le nom de « Nuri », entre mi-mai et fin juin. Et le gouvernement devrait fixer la date du tir la semaine prochaine.Dans ce contexte, le ministre des Sciences et des TIC a effectué aujourd’hui une visite de contrôle sur le terrain au Centre spatial de Naro à Goheung, situé dans le sud-ouest du pays.Lee Jong-ho a été briefé à propos de l’avancement du projet sur place où il a visité le bâtiment d’assemblage et la zone de lancement. Il a demandé aux professionnels de déployer tous leurs efforts pour réussir le prochain essai en soulignant que le succès du deuxième tir ne garantit pas forcément celui du troisième.Selon le ministère, un test de performance est mené ces jours-ci sur les deux premiers étages déjà assemblés, tandis que les préparatifs sont en cours pour doter la fusée du troisième étage.En ce qui concerne le pas de tir, l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) a fait remplacer tous les composants et capteurs qui ont été affectés par les flammes au cours du deuxième lancement de « Nuri ». Et il prévoit de mener un exercice global à la fin de ce mois pour le troisième.Pour rappel, le pays du Matin clair a réussi pleinement son deuxième tir de Nuri le 21 juin 2022, alors qu’il avait réalisé son premier essai, qualifié de demi-succès, le 21 octobre 2021, l’appareil d’époque ayant échoué à mettre en orbite le satellite factice.