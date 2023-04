KHNP suspend l'exploitation du réacteur Kori-2

Photo : YONHAP News

Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Kori située à Busan a suspendu samedi dernier ses opérations, après 40 ans de service.Selon la Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), son permis d’exploration a expiré alors que la procédure pour prolonger son service a été retardée. La compagnie nationale compte ainsi le redémarrer seulement en juin 2025.Si le réacteur passe l’examen d’évaluation de la sécurité, il pourra reprendre ses activités. La KHNP devait demander ce processus à la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC) au moins deux ans avant la fin de sa durée de vie, mais l’a fait seulement le 30 mars dernier. Pour obtenir le feu vert, il faut attendre au minimum deux ans et deux mois.Ayant lancé sa première opération le 9 avril 1983, Kori-2 a produit jusqu’à présent 195 560 GWh d’électricité, un volume que 3,3 millions d’habitants de Busan peuvent utiliser pendant dix ans.