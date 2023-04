IA : la Corée du Sud développera 10 000 entreprises SaaS d’ici 2026

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen souhaite renforcer la compétitivité nationale dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) dite « générative » symbolisée par ChatGPT, capable de converser comme un humain.Le ministère des Sciences et des TIC a présenté un projet ambitieux en la matière lors d’une réunion organisée aujourd’hui par la commission gouvernementale des plateformes numériques. Celle-ci est placée sous l’autorité du Bureau présidentiel de Yongsan.Selon le ministère, l’objectif est de faire en sorte que la Corée du Sud occupe la première place internationale en termes d’exploitation d’IA dans les secteurs spécialisés tels que la médecine, le droit, la recherche académique, et qu’elle arrive aussi au premier rang mondial sur les plateformes d’IA supergéantes, terme employé pour désigner l'IA générative de grande envergure, mises en service en langue coréenne.Plus concrètement, l’exécutif projette de créer, d’ici 2026, 10 000 entreprises spécialisées dans le domaine du « Software as a Service », appelé plus couramment « SaaS », qui constitue l’essence de l’écosystème de l’IA méga-géante. Il prévoit notamment de réorienter sa politique de données d’apprentissage pour l’IA, jusqu’à présent focalisée sur le data labeling ou l’étiquetage des données, pour privilégier désormais la constitution des données essentielles pour l’apprentissage de l’IA dite supergéante.