Les fonctions des stations de base ne se limitent plus qu'au transfert de signaux

Photo : KBS News

La Corée du Sud compte plus de 1,5 million de stations de base de téléphonie mobile dans tout le pays. Elles servent non seulement à transmettre des signaux, mais aussi à mesurer les particules fines et à détecter les tremblements de terre, entre autres.Plusieurs antennes sont installées sur un toit d’un bâtiment universitaire à Séoul. Elles mesurent la concentration de particules fines, de CO2 et d'ozone dans l’air, et les données sont envoyées directement à des sites portail en temps réel. Le nombre de stations de base dotées d’équipements de mesure de la qualité de l’air s’élève à environ 2 000 au pays du Matin clair, soit quatre fois de plus que celles d'analyse des poussières fines gérées par le gouvernement et les collectivités locales. Park Min-ho, chef de l’équipe Green DX de KT, l’un des trois plus grands opérateurs de télécommunication sud-coréens, a expliqué qu’ils avaient choisi et exploitaient des endroits peuplés.Près de 3 000 installations sont aussi équipées de machines de détection de tremblement de terre. Situées près des espaces de vie, comme les immeubles résidentiels, elles servent à enregistrer rapidement les secousses. Kim Jeong-kyu, manager de l’équipe chargée des infrastructures chez SK Telecom, a déclaré qu’ils faisaient en sorte d’offrir des informations précises sur la magnitude des séismes et d'envoyer le plus vite possible des alertes à la population en utilisant à la fois les réseaux d’observation de Météo-Corée et leurs propres détecteurs.Les stations de base permettront aussi d'ouvrir une voie pour la mobilité aérienne urbaine. Certaines études sont en cours dans le but de créer des réseaux allant jusqu’à 600 mètres d’altitude. Lee Hyung-joo, manager de l’équipe New Connectivity de SK Telecom, a déclaré que les renseignements envoyés depuis ces structures serviraient à prévenir les collisions entre ces véhicules aériens.Cependant, pour appliquer les technologies de nouvelle génération, la bande à haute-fréquence 28 GHz est nécessaire. Mais pour le moment, les opérateurs de télécommunication sont réticents à construire de nouvelles stations en raison des coûts élevés.