La terre tremble à plusieurs reprises sur la côte Est

Photo : YONHAP News

Plusieurs tremblements de terre ont frappé aujourd’hui les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord, toutes deux sur la côte Est.Le plus récent, d’une magnitude de 3,5 s’est produit vers 15h55 à Donghae, avec un épicentre situé à 50 km au large dans la mer de l’Est, à une profondeur de 33 km. Toujours dans la ville côtière, un séisme d’une magnitude de 3,1 avait déjà eu lieu vers midi.Vers 13h20, une secousse d'une magnitude de 2,7, avait été recensée, près de Mungyeong, avec un foyer situé à environ 10 km au nord-ouest de la ville et à une profondeur de 12 km.A noter que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité avait émis, à 5h30 ce matin, une alerte de prévention des séismes de niveau « bleu ».Depuis le début de l'année, la péninsule coréenne a subi 32 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 2, dont trois d'une magnitude supérieure à 4.