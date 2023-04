Fukushima : la NSSC publiera les résultats de son enquête avant le rejet des eaux usées

Photo : YONHAP News

Alors que les inquiétudes grandissent concernant le déversement prévu des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima au Japon, la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC) a annoncé qu'elle publierait les résultats de son propre examen des aspects scientifiques et techniques avant que le pays voisin n’y procède.Lors d'une réunion de compte rendu sur la réponse des autorités sud-coréennes au dossier nippon, tenue mercredi, le régulateur nucléaire a fait savoir qu'il examinait actuellement les performances du système de décontamination ALPS (Advanced Liquid Processing System), censé permettre d'extraire l'essentiel des radionucléides que contiennent les eaux usées, celles des installations de déversement en mer, les effets environnementaux, ainsi que le programme de surveillance maritime, entre autres, sur la base des données fournies par le Japon. Les résultats de l'examen du NSSC seront dévoilés après la publication du rapport d'enquête final en la matière de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Tokyo prévoit actuellement de procéder au déversement lorsque trois conditions seront remplies, à savoir l'achèvement des installations de rejet des eaux usées en mer, l'approbation de l'autorité de sûreté nucléaire japonaise (NRA) et la publication du rapport final de l'AIEA. Ce projet devrait alors intervenir vers juillet.Un responsable de la NSSC a fait savoir que la Commission informerait la NRA sur d'éventuels problèmes détectés lors de son diagnostic. Toutefois, selon lui, il revient au groupe de travail interministériel chargé du dossier de décider de contester officiellement ou non le rejet des eaux contaminées nipponnes.Pour rappel, le groupe de travail en question a été créé sous la tutelle du Bureau de coordination politique afin de coordonner la réponse gouvernementale à la question des eaux usées de Fukushima. Outre le NSSC, l'Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS) participe également aux activités du groupe.