Un séisme de magnitude 4,5 ressenti sur la côte Est

Photo : KBS News

Un séisme de magnitude 4,5 s’est produit ce matin vers 6h27 en mer de l’Est, à 52 km au nord-est de la ville de Donghae, dans la province de Gangwon. C’est ce qu’a annoncé Météo-Corée.L’épicentre se trouverait à 32 km de profondeur. Il s’agit d’un chiffre bien supérieur à 8 km, la profondeur moyenne des tremblements de terre d’une magnitude 5 ou plus qui ont lieu près de la péninsule coréenne.L’intensité de la secousse a atteint 2 dans la province de Chungcheong du Nord et 3 dans celles de Gangwon et de Gyeongsang du Nord. Dans ces deux dernières, de nombreuses personnes ont pu ressentir des vibrations, notamment dans les étages supérieurs des bâtiments. Dans la première région citée, peu d’habitants ont pu assister à des tremblements, à moins de se situer dans un endroit calme ou assez élevé. Aucun dégât n’a été signalé jusqu’à présent.Ces jours-ci, les tremblements de terre se succèdent dans la zone maritime entre les deux Corées et le Japon, touchée aujourd’hui. Un total de 44 secousses, de magnitude supérieure à 2, ont eu lieu cette année au pays du Matin clair. Et 35 secousses, dont des microséismes de magnitude de moins de 2, ont été ressenties en mer, entre 48 et 55 km au large de Donghae depuis le 23 avril.De ce fait, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé ce matin le relèvement du niveau d’alerte sismique de 1 à 2 sur une échelle de quatre. Il prévoit également d’établir une équipe de réponse d’urgence aux séismes. Toutefois, il sera difficile de prévoir l'apparition exacte d'autres séismes et leur ampleur en raison du manque d'études sur les failles de la zone maritime en question.La Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC) a pour sa part annoncé qu’aucune installation nucléaire n’avait été touchée par le tremblement de terre de ce matin.