Séisme en mer de l’Est : pas d'anomalie dans les installations nucléaires

Photo : YONHAP News

La Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC) a annoncé ce matin qu’aucune installation nucléaire n’avait été touchée par le tremblement de terre de magnitude 4,5, qui s’est produit plus tôt dans la journée en mer de l’Est, à 52 km au nord-est de la ville de Donghae, dans la province de Gangwon.Dans la centrale nucléaire de Hanul, le site atomique le plus proche (92,6 km) de l’épicentre du séisme, son système de détection de mouvements est resté calme et n’a pas donné l’alerte. De plus, la NSSC a fait savoir qu’aucun problème n’avait été observé lors de l’inspection de sécurité d’urgence.Les autres installations, dont les établissements de traitement des déchets radioactifs de faible et moyenne activité et les réacteurs destinés à la recherche, sont également intactes.