Nuri : lancement prévu le 24 mai

Photo : YONHAP News

Le troisième lancement de la fusée de conception sud-coréenne KSLV-II, plus connue sous le nom de « Nuri », est prévu pour le 24 mai. Il s’agira du premier tir avec de vrais satellites contrairement aux lancements précédents.Le véhicule spatial sera équipé non seulement de deux principaux microsatellites du laboratoire de recherche Satrec de l’Institut coréen de sciences et de technologies (KAIST), mais aussi de trois autres développés par des entreprises privées.Le plus gros espace sera réservé au Lumir-T1. Ce dernier mesurera la quantité de radioactivité sur l’orbite et vérifiera si les erreurs causées par les substances radioactives se rectifient ou pas. Cette technologie peut aussi être utilisée dans un endroit radioactif comme à l’intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima frappée par un tsunami en 2011.Nam Myeong-yong, président de Lumir, a expliqué que les machines tombaient elles aussi en panne dans une zone radioactive, en mettant l'accent sur le besoin de disposer de ce genre de technologie afin de permettre aux équipements électroniques de résister aux émissions de rayonnements.Deux autres satellites cubiques collecteront, quant à eux, les données météorologiques liées à la péninsule coréenne et examineront les fonctions de la caméra optique et du système de contrôle d’attitude. Kim Yong-il, président de Justek, l’entreprise qui les a développés, a pour sa part estimé qu’il s’agissait d’un premier pas visant à produire localement toutes les pièces détachées pour un satellite.Le lancement sera ainsi une bonne occasion pour les sociétés sud-coréennes d’envoyer leurs propres produits dans l’espace.Kim Yang-soo, directeur de division à Kairo Space, a, toutefois, regretté qu’il soit difficile pour les firmes du pays du Matin clair d’avoir l’opportunité de lancer un satellite dans l’espace. Avant d’ajouter que le manque d'expérience rendait encore plus compliqué les exportations de leurs produits.