Préservation des vasières : la Corée du Sud renouvelle un MOU avec les trois pays de la mer des Wadden

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a renouvelé lundi le « mémorandum d'entente (MOU) pour une préservation durable des vasières » avec les trois pays de la mer des Wadden. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche.Ce dernier avait eu un entretien avec la délégation de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark lors de la conférence de la Convention de Ramsar, tenue en octobre 2008, au pays du Matin clair. Durant leur réunion, ils ont adopté une résolution sur l’échange des expériences et la promotion de la coopération entre les deux parties. Et en mars 2009, le MOU a été signé.Le ministère sud-coréen a expliqué que le texte renouvelé reflétait les informations mises à jour sur le changement climatique et la gestion des vasières, alors que le « getbol », les vasières de la péninsule, avait été inscrit sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'Unesco en juillet 2021. La mer des Wadden, située au large des côtes de ces trois pays européens, avait mis son nom sur la même liste en 2009.La Corée du Sud et les trois nations, qui gèrent conjointement la mer des Wadden, ont décidé de mener des recherches scientifiques conjointes, d’organiser des conférences et des symposiums et de permettre aux professionnels d’échanger sur les vasières. Ils comptent également établir un conseil de concertation pour concevoir des plans de travail à moyen et long terme et mener des projets de coopération.