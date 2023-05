« Nuri » : les préparatifs pour le lancement sont achevés

Photo : YONHAP News

La fusée de conception sud-coréenne « Nuri » est prête pour son troisième tir. Selon le ministre des Sciences et des TIC et l’Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), l’assemblage complet et les dernières inspections avant le transport de la fusée vers sa rampe de lancement ont été terminés hier.Plus tôt, à savoir mercredi dernier, le troisième étage contenant les satellites avait été couplé aux premier et deuxième étages, combinés auparavant. Le système de séparation des étages a également été installé.Nuri sera chargé aujourd’hui sur le véhicule inhabité, avant d’être transféré demain sur le pas de tir. Le décollage est prévu mercredi à 18h24 au Centre spatial de Naro à Goheung, situé dans le sud-ouest du territoire.