« Nuri » est érigée sur la rampe de lancement

Photo : YONHAP News

« Nuri », la fusée de conception sud-coréenne, a été déplacée sur la rampe de lancement ce matin pour son troisième tir. Elle a quitté le bâtiment d'assemblage à 7h20 et a parcouru 1,8 km pour y arriver à 8h54. Les opérations d’érection et de fixation ont été achevées sans grande difficulté à 11h33.Cet après-midi, la connexion des câbles ombilicaux pour l'alimentation en électricité, carburant, oxydant, ainsi que l’inspection d'étanchéité doivent être réalisées.Selon le ministère des Sciences et des TIC, l’installation sur le pas de tir sera normalement terminée avant 19h. Son décollage est prévu mercredi à 18h24 (±30 min). C’est à 14h que le comité de gestion du lancement confirmera l’heure exacte lors d’une réunion, en prenant en compte de la situation météorologique et de la possibilité de collision avec des objets spatiaux. Si la météo n’est pas favorable, le tir sera reporté au lendemain, à la même heure.Nuri mesure 47,2 m, l’équivalent de la hauteur d’un bâtiment de 15 étages et pèse 17,5 tonnes. Son diamètre est d’au maximum 3,5 m. L’engin « made in Korea » transportera, pour la première fois, des satellites opérationnels, contrairement à ses deux précédents lancements pour lesquels seuls des satellites factices ont été chargés.