Nuri : les conditions météorologiques sont favorables

Photo : YONHAP News

« Nuri », la fusée de conception sud-coréenne, devrait décoller aujourd’hui à 18h24. Le comité de gestion du lancement confirmera l’heure exacte du tir lors d’une réunion à14h, en prenant compte des conditions météorologiques et de la possibilité de collision avec des objets spatiaux. Les préparatifs se sont déroulés hier sans grande difficulté depuis l’érection de l’engin sur le pas de tir.La météo est favorable. La pluie n’est pas prévue et le vent soufflera légèrement à moins de 5m/s. Et, il est peu probable que la foudre s’abatte sur la trajectoire de la fusée.Les lignes d'alimentation en oxygène liquide et les réservoirs seront refroidis quatre heures avant le tir. Ensuite, de l’hélium sera injecté dans le réservoir de carburant pour la pressurisation. Dix minutes avant le moment fatidique, le processus de lancement automatique sera activé. Une fois que la poussée du moteur du premier étage atteindra 300 tonnes et que les dispositifs de fixation seront relâchés, Nuri s’élancera enfin dans l’espace.Le président de la République assistera au tir en direct depuis le Bureau présidentiel de Yongsan. Des étudiants en science spatiale seront invités pour l’accompagner.L’engin « made in Korea » mesure 47,2 m, l’équivalent de la hauteur d’un bâtiment de 15 étages et pèse 17,5 tonnes. Son diamètre est d’au maximum 3,5 m. Il transportera, pour la première fois, des satellites opérationnels, contrairement à ses deux précédents lancements pour lesquels seuls des satellites factices ont été chargés.