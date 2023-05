Nuri : un problème technique empêche le lancement

Photo : YONHAP News

Un problème technique a été constaté lors des préparatifs du tir de « Nuri », la première fusée spatiale de conception nationale. Son décollage devait avoir lieu aujourd’hui à 18h24 au centre spatial de Naro à Goheung, dans le sud-ouest du territoire.Selon le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), le comité de gestion du lancement a été convoqué et les chercheurs ont examiné la cause du dysfonctionnement.Lors d'un briefing, Oh Tae-seok, premier vice-ministre des Sciences et des TIC, a déclaré qu’une erreur de transmission s'est produite entre la rampe de lancement et les ordinateurs associés. Ko Jeong-hwan, chef du développement des lanceurs au Kari, a précisé qu’un problème dans le processus de fonctionnement automatique de la vanne avait été décelé. Il a été confirmé que celle-ci marche lorsqu’elle est actionnée manuellement. Cela laisse alors penser à une défaillance d’un équipement de communication.L’opération de remplissage d'oxydant et de carburant du lanceur, prévu à 15h40, a alors été suspendue. La date du prochain tir n’a donc pas encore été déterminée. Pour Ko, le lancement aurait lieu jeudi à 18h24 si le problème est résolu d'ici demain matin. A l’origine, il devait se dérouler entre le 25 et le 31 mai.Rappelons que lors du deuxième lancement de Nuri l’an dernier, il avait été ajourné à deux reprises à cause de bourrasques de vent et d’une défaillance d’un capteur.