Conseil de sécurité de l’Onu : la Corée du Sud brigue de nouveau un siège de membre non permanent

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies va élire, ce mardi matin, heure de New York, cinq Etats membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans, qui débutera le 1er janvier 2024.La Corée du Sud brigue de nouveau un siège attribué à l’Asie-Pacifique. Elle est la seule candidate de cette région. Mais pour l’obtenir, elle doit réunir les voix d’au moins deux tiers des pays membres présents au vote. Cela signifie qu’il en faudra au minimum 128, si les 192 Etats membres expriment leur opinion. Si au premier tour, elle échoue à les remporter, plusieurs scrutins peuvent être organisés jusqu’à ce qu’elle y arrive. Dans le cas contraire, le résultat sera connu aux alentours de minuit, ce mardi, heure de Séoul.De l’avis de beaucoup d'observateurs, il est très probable que le pays du Matin clair soit élu, puisqu’il est l’unique candidat approuvé par le groupe régional dont il fait partie. Si tel est le cas, il accédera à l’organe pour la troisième fois.Un total de cinq fauteuils sont pourvus : deux pour l’Afrique, un respectivement pour l’Amérique latine et les Caraïbes, pour l’Europe de l’Est et pour l’Asie-Pacifique.Le Conseil est composé de 15 membres dont cinq permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) et dix pays non permanents, élus pour deux ans, dont la moitié est renouvelée chaque année.