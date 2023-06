Météo : la canicule frappe de plein fouet le pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud connaîtra aujourd’hui une vague de chaleur plus forte qu’hier. Dimanche, le premier avis de canicule à Séoul de l’année a été émis. La température y est montée jusqu’à 32,6 °C.L’exposition prolongée au soleil est donc à éviter. Néanmoins, les ouvriers sur les chantiers n’ont pas d’autre choix. Jang Won-seok, directeur de travaux, a vivement exprimé les difficultés que les travailleurs rencontrent sur leur lieu de travail par un temps si chaud. En général, dix minutes de pause toutes les heures suffisent, mais dans ces conditions-là, Jang avoue prendre 15 à 20 minutes.Et la canicule va atteindre son pic ce lundi. La région métropolitaine, dont Séoul, et les provinces de Jeolla et de Chuncheong verront le mercure avoisiner les 35°C en raison du changement de direction du vent ce qui entraîne un déplacement de l’air de l’est vers l’ouest.Le pays du Matin clair a déjà enregistré plusieurs décès, dont la cause serait la chaleur, plus d’un mois plus tôt que l’an dernier. Le nombre de personnes atteintes de maladies liées à la canicule s’est élevé à 104 jusqu’à samedi dernier, en hausse de 20 par rapport à la même période en 2022.Météo-Corée recommande donc d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, de porter un chapeau ou une ombrelle à l’extérieur et de boire régulièrement de l’eau. La canicule devrait progressivement s’atténuer à partir de demain en raison de la pluie.