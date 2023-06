Nuri : les satellites mis sur orbite naviguent sans problème

Photo : KBS News

Tous les satellites mis sur orbite il y a un mois par « Nuri », la première fusée spatiale 100 % sud-coréenne, naviguent sans problème.Deux microsatellites éjectés de l’engin testent depuis un mois leur fonctionnement en communiquant avec la Terre. Leur état est excellent selon le laboratoire de recherche Satrec de l’Institut coréen des sciences et des technologies (Kaist). Jang Tae-seong, le directeur du projet sur les microsatellites en question à l’institut, a précisé que ces derniers avaient été placés sur orbite avec une précision impeccable et un faible taux de rotation.Même si l’un des quatre cubesats nommés « SNIPE » n’a pas été propulsé correctement, les trois autres sont prêts à recueillir des données météorologiques. D’après les résultats d'une analyse menée pendant un mois par le ministère des Sciences et des TIC sur le vol de la fusée « made in Korea », le système de lancement avait fonctionné comme prévu. Trois autres tirs de l'engin sont organisés, le prochain en 2025.En parallèle, le pays du Matin clair a fait un pas sur le développement d’un nouveau lanceur de prochaine génération. Ce dernier sera capable de se doter de cinq moteurs de 100 tonnes contrairement à la fusée Nuri équipée de quatre moteurs de 75 tonnes. Séoul prévoit d’investir 2 000 milliards de wons, l’équivalent de 1,48 milliard d’euros, sur les dix prochaines années pour envoyer de gros satellites, voire un module lunaire.Park Chang-soo, responsable du développement du lanceur, a expliqué que lui et son équipe préparaient un projectile permettant d’explorer l’espace et de répondre à la demande d’envoi de satellites d’ici 2040. Avant d’ajouter que leur objectif était avant tout d’atteindre la lune avant 2032.