Un porte-conteneurs réussit à parcourir 1 500 km sans pilote

Photo : YONHAP News

Un porte-conteneurs a réussi récemment à parcourir 1 500 kilomètres, de Geojae, dans la province de Gyeongsang du Sud, jusqu’à Taïwan, à l’aide d’un système de navigation autonome développé par Samsung Heavy Industries.Le gros navire capable de transporter 15 000 conteneurs a traversé la mer de Chine méridionale. Un radar naval lui permettait de localiser, jour et nuit, les obstacles à une distance de 50 kilomètres et de les éviter automatiquement. Il a ainsi contourné d’autres navires à 90 reprises et environ 9 000 obstacles pendant six jours pour atteindre le port de Kaohsiung.Kim Jae-woo, directeur principal du centre d’étude de la navigation autonome à Samsung Heavy Industries, a fait savoir que l’itinéraire emprunté par le système de navigation sans pilote correspondait à 92 % de réellement celui pris par un navigateur qualifié.Le dispositif en question est couplé à des radars, aux signaux GPS et à un équipement de localisation automatique, permettant au porte-conteneurs de vérifier sa position et de la modifier toutes les cinq secondes. Le navire peut aussi être piloté à distance depuis une base terrestre. La télécommande peut se trouver jusqu'à 300 kilomètres de l’engin.Pour rappel, le constructeur naval sud-coréen s’était lancé dans la navigation autonome il y a sept ans. Il a appliqué son système de pilotage à un petit bateau pour la première fois en 2020. L’année dernière, un navire de 9 200 tonnes a navigué 950 kilomètres sans équipage à son bord.