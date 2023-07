Olympiades internationales de physique 2023 : la Corée du Sud termine 1re

Photo : YONHAP News

A l'issue des 53es Olympiades internationales de physique qui ont eu lieu du 10 au 17 juillet à Tokyo au Japon, la Corée du Sud a décroché la première place du classement des nations ex aequo avec la Chine. C’est ce qu’a annoncé lundi le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC. Les cinq représentants du pays du Matin clair ont tous obtenu une médaille d'or. Les heureux lauréats sont : Noh I-an, Suh Kyu-min, Lee Jun-suh, Lee Hyun-chae et Han Jong-yoon.Les Olympiades internationales de physique sont un concours international de physique destiné aux lycéens, tenu pour la première fois en 1967 à Varsovie en Pologne. Elles se déroulent chaque année au mois de juillet dans un pays différent.L’édition 2023 a réuni 387 élèves venus de 86 nations. Les participants ont été soumis à une épreuve théorique (30 points) et à une expérimentale (20 points), de cinq heures chacune.