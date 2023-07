Jangma : la Corée du Sud connaît les précipitations les plus élevées depuis 50 ans

Photo : YONHAP News

En plein jangma, la Corée du Sud est en proie à des inondations historiques. Les chiffres sont parlants.Selon Météo-Corée, la moyenne nationale des précipitations cumulées entre le 25 juin, le début de cette mousson d’été, et dimanche dernier s’élève à 511,7 mm. Un record jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques du pays en 1973. Il s’agit aussi d’une quantité plus de deux fois supérieure à celle recensée pendant la même période de l’an dernier.C’est dans les deux provinces de Chungcheong dans le centre du territoire qu’il a plu le plus, avec une moyenne cumulée de 654 mm. Viennent ensuite la province de Jeolla dans le sud-ouest du pays (614 mm) et celle de Gyeongsang dans le sud-est (481 mm). A noter aussi que dans le Chungcheong et le Jeolla, cette année, la pluie est tombée quasiment trois fois plus que les années précédentes.L’administration météorologique a indiqué que de nouvelles averses torrentielles sont prévues jusqu’à demain matin, plus particulièrement dans le centre et dans le sud du territoire. La vigilance doit donc rester de mise.