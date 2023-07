Mathématiques : l'institut de recherches Huh June inauguré en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En 2022, le mathématicien sud-coréen Huh June a reçu la médaille Fields, une prestigieuse distinction considérée comme l'équivalent d'un Prix Nobel de mathématiques. Il s’agit d’une première pour un chercheur d'origine coréenne.Un an plus tard, l'Institut de recherches mathématiques Huh June a ouvert ses portes hier au pays du Matin clair, dans le but de soutenir la formation des jeunes talents dans cette discipline, et pourquoi pas des futurs lauréats du prix Fields.Ce professeur émérite à l'université de Princeton aux Etats-Unis et à l'Institut coréen pour les études avancées (KIAS) a salué la création de cet établissement, qui permettra aux jeunes chercheurs de poursuivre dans une certaine stabilité leurs longs projets.De plus, la bourse baptisée « Huh June Fellowship » sera lancée pour apporter aux mathématiciens en herbe un appui sur la durée, à l'instar de celle de l'Institut de mathématiques Clay aux Etats-Unis dont Huh avait bénéficié. Plus précisément, trois chercheurs âgés de moins de 40 ans recevront chacun 120 millions de wons par an, soit environ 85 000 euros, pendant au maximum dix ans.Selon le lauréat de la médaille Fields 2022, il est fort probable qu'une fois placés dans les conditions de recherches appropriées, les mathématiciens sud-coréens donneront d'excellents résultats, même en une seule décennie.Huh donnera des cours aux Etats-Unis durant les semestres scolaires et se rendra en Corée du Sud pendant les vacances pour travailler au sein de l'institut.Pour rappel, la médaille Fields est une récompense remise tous les quatre ans depuis 1936 par l'Union mathématique internationale (UMI) à des chercheurs âgés de moins de 40 ans ayant réalisé des travaux exceptionnels dans le domaine.